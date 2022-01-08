Илья Авербух похвалил Ксению Бородину за трудолюбие на «Ледниковом периоде»

Ксения Бородина вместе с Дмитрием Соловьевым преодолели множество трудностей во время участия в шоу «Ледниковый период». Генеральный продюсер проекта Илья Авербух похвалил телеведущую за трудолюбие, несмотря на критику со стороны хейтеров.

Ксения Бородина ранее рассказывала, что нормально относится к критике, но если человек ее оскорбляет или обзывает в социальных сетях, то она сразу же его блокирует. Более того, чаще всего критикующими оказываются не спортивные женщины с идеальной фигурой, а дамы в «засаленном халате». После волны хейта телеведущая заявила, что пришла на шоу не для того, чтобы стать фигуристкой, она лишь решила попробовать что-то новое, показав другим, что всему можно научиться, если приложить к этому определенные усилия.

С ней согласился и Илья Авербух, который отметил, что начинала Бородина с нуля, даже не умея стоять на коньках, но благодаря своему трудолюбию она добилась успеха. Продюсер назвал ведущую «большой умницей и молодцом», открытым, добрым человеком, воспоминания о совместной работе с ней только хорошие. По его словам, Бородина чувствовала ответственность перед теми людьми, которые ее любят, и с поставленной перед ней задачей успешно справилась, за что он ей бесконечно благодарен.

Источник: www.starhit.ru