В России за сутки выявили 16 568 случаев заражения COVID-19

В РФ за сутки выявили 16 568 случаев заражения COVID-19, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Число умерших возросло за сутки на 796.

В Москве за последние сутки было выявлено 3 072 новых случая заражения COVID-19 (днем ранее — 3694), в Петербурге — 1376, в Подмосковье — 1246. По 380 и 370 новых заболевших зафиксировали в Свердловской области и в Краснодарском крае соответственно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Омикрон» в гриппе и вокруг него

Аномальной вспышке ОРВИ в РФ есть простое объяснение

Ранее Минздрав сказал о распространении штамма коронавируса «омикрон» среди россиян, которые не выезжали за границу. «Мы видим в нашей стране не только завозные случаи заражения новым штаммом. В регионах уже есть случаи выявления «омикрона» у людей, не покидавших пределы нашей страны», — рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

—