 

В России за сутки выявили 16 568 случаев заражения COVID-19

08.01.2022, 15:40, Разное
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В РФ за сутки выявили 16 568 случаев заражения COVID-19, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Число умерших возросло за сутки на 796.

В Москве за последние сутки было выявлено 3 072 новых случая заражения COVID-19 (днем ранее — 3694), в Петербурге — 1376, в Подмосковье — 1246. По 380 и 370 новых заболевших зафиксировали в Свердловской области и в Краснодарском крае соответственно.

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Источник: Новая газета



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