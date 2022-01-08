 

Токаев уволил замсекретаря Совета безопасности Казахстана

08.01.2022, 15:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Азамата Абдымомунова от должности заместителя секретаря Совбеза республики.

«Распоряжением главы государства Абдымомунов Азамат Курманбекович освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности Республики Казахстан», – передает ТАСС.

Правоохранительные органы Казахстана задержали более 4,4 тыс. человек, принимавших участие в беспорядках в ряде регионов страны.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.

Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.

7 января президент Казахстана Касым-Жомарт приказал открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. В тот же день глава республики заявил, что конституционный во всех регионах Казахстана порядок в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию. Днем позже МВД Казахстана информировало о задержании около 4 тыс. террористов. Как подчеркнули в МВД республики, задержанным грозит пожизненное заключение.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.11 / Член Совета по вопросам свободы слова при президенте Попова избежала розыска за невозврат кредита на сумму более $6 млн – адвокат

07.05 / Лишенный гражданства фигурант санкционного списка “топ-контрабандистов” подал в суд на Зеленского, СБУ и СНБО

24.02 / Климатолог: Из-за глобального потепления весна будет наступать позже

31.12 / “Усатый шикардосик”, “Пусть стол так же ломится от еды”. Прославленный Бритни Спирс кот Степан показал, как встречает Новый год

24.11 / В расследуемых Украиной военных преступлениях фигурирует почти 9,5 тыс. человек – Мамедов

22.09 / Тихановская договорилась с ЕС о помощи Белоруссии

03.07 / Подполковник СБУ причастен к вымогательству $250 тыс. в деле о смерти народного депутата – Офис генпрокурора

01.10 / Зеленский уволил Фокина из контактной группы по Донбассу после «скандала»

14.12 / Первую советскую АПЛ решили достать для музея с помощью баржи в Петербурге

25.09 / По делу о нападении в Париже задержаны еще пять подозреваемых

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика