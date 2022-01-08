 

На Украине вступил в силу закон о штрафах за сексизм в рекламе

08.01.2022, 15:38, Новости дня
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Изменения в закон Украины о рекламе, которые усиливают ответственность за дискриминацию по признаку пола, вступили в силу. За указание желаемого пола и возраста в вакансии работодателя смогут оштрафовать на 65 тыс. гривен.

Согласно документу, «для работодателей за указание в объявлениях о вакансиях пола и возраста предусмотрен штраф в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент совершения нарушения», – говорится в документе на сайте Верховной рады.

Так, с 8 января по 30 сентября 2022 года штраф будет составлять 65 тыс. гривен (2,3 тыс. долл.), а с 1 октября 2022 года – 67 тыс. гривен (2,4 тыс. долл.). «Запрещается в объявлениях (рекламе) о вакансиях указывать ограничения по возрасту кандидатов, предлагать работу только женщинам или только мужчинам, за исключением специфической работы, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола, выдвигать требования о предпочтении одного из полов, а также требовать от трудоустраиваемых лиц предоставления сведений о личной жизни», – добавили в ведомстве.

В законе дается определение дискриминационной рекламы по признаку пола, а также установлен запрет на содержание дискриминационных утверждений или изображений в рекламе.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, к 2025 году в Нидерландах из удостоверений личности исчезнет упоминание о мужском и женском поле. Однако графа сохранится в загранпаспортах, «чтобы соответствовать требованиям Евросоюза (ЕС), который не уступил призывам сторонников недопущения сексуальной дискриминации».

Позже стало известно, что в Бельгии тоже решили убрать определения «мужчина» и «женщина» в паспорте. До этого в Германии начали признавать третий пол – кроме мужчин и женщин там теперь есть так называемые интерсексуалы.



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