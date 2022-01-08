 

Вакцинированных «Спутником» туристов решили пускать в Израиль

08.01.2022, 15:38, Новости дня
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Израильское правительство подтвердило, что туристы, вакцинированные от COVID «Спутником», смогут въезжать в Израиль с 9 января, сообщила пресс-служба российского посольства в еврейском государстве.

«Признательны израильской стороне за усилия по обеспечению условий для возобновления поездок привитых российской вакциной «Спутник V» граждан в Израиль с туристическими и паломническими целями при соблюдении требований, установленных Министерством здравоохранения Израиля», – передает РИА «Новости» сообщение дипмиссии.

Соответствующая информация опубликована также на сайте израильского минздрава, где российская вакцина включена в список вакцин, которые позволяют иностранцам въезжать в страну с 9 января.

При этом дипмиссия отмечает, что сохраняются «технические нюансы», которые потенциально могут осложнить въезд и пребывание российских граждан на территории Израиля. В частности, туристам, привитым «Спутником», необходимо будет получить положительный результат серологического анализа на наличие антител к COVID, выполненный на территории Израиля.

Вопросы въезда туристов из РФ потребуют «дополнительных консультаций по линии профильных ведомств наших стран», отмечает дипмиссия. «В частности, они касаются проверки подлинности выдаваемых в РФ сертификатов о вакцинации; процедуры прохождения серологических тестов; порядка обязательной самоизоляции; условий въезда граждан, привитых другими вакцинами российского производства, а также переболевших и детей», – отмечает посольство.

Напомним, 3 января сообщалось, что Израиль с 9 января планирует открыть границы для привитых или переболевших коронавирусом туристов. Для вакцинированных «Спутником V» въезд пока закрыт, поскольку Минздрав ожидает официальных данных по эффективности против «омикрон»-штамма.



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