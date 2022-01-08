Пресс-секретарь Назарбаева заявил, что тот остается в Казахстане. Ранее СМИ писали, что он покинул страну

“Елбасы (лидер нации. – “ГОРДОН”) находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым”, – говорится в сообщении.

Елбасы находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) January 8, 2022

По словам Укибая, у Назарбаева состоялось несколько телефонных разговоров с главами дружественных Казахстану государств.

“Елбасы призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны”, – добавил он.

Также у Нурсултана Назарбаева состоялось несколько телефонных разговоров с главами дружественных Казахстану государств.

Елбасы призывает всех сплотиться вокруг Президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны.

— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) January 8, 2022

7 января издание Orda.kz написало, что Назарбаев и его дочери вместе с семьями покинули Казахстан.

Журналисты также обратили внимание на то, что с начала протестов ни официальные власти, ни государственные телеканалы и СМИ не упоминают имени Назарбаева и членов его семьи. Также издание отметило, что в официальных сообщениях и выступлениях столицу Казахстана не называют Нур-Султаном.

В тот же день казахские СМИ сообщали, что в аэропорт Манас в Бишкеке (Кыргызстан) вечером 6 января прибыл частный самолет, принадлежащий семье Назарбаева.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января президент Казахстана Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил первого президента страны Нурсултана Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжаются.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о “террористической угрозе” в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже “приступили к выполнению задач” в этой стране. Всего от ОДКБ в Казахстан будут отправлены 2,5 тыс. военных из стран – членов организации, заявил ее генсек Станислав Зась.

Вечером 6 января казахстанские силовики заявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые.

Токаев 7 января заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.

По состоянию на утро 8 января МВД Казахстана сообщало о более чем 4 тыс. задержанных.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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