С 8 января в Украине будут штрафовать за указание пола и возраста в вакансии

Запрет на дискриминацию в рекламе о вакансиях действует в Украине с 1996 года. Новые же изменения вводят штрафы за указание возраста кандидатов, предложения работы только женщинам или только мужчинам, представителям определенной расы, цвета кожи. Также запрещено указывать желаемое социальное происхождение кандидата, его имущественное положение, место жительства.

Теперь за несоблюдение этой нормы работодателям грозит штраф в 10-кратном размере от минимальной зарплаты. С 1 декабря 2021 года минималка составляет 6500 грн, то есть штраф будет составлять 65 тыс. грн.

Работодатели должны заплатить штраф в течение 15 календарных дней со дня вручения документа от Гоструда. Если же штраф не уплатить, его могут взыскать через суд.

Контекст:

Рада приняла закон против дискриминации по признаку пола в рекламе 10 сентября 2021 года. Среди прочего депутаты внесли в закон определение понятий “дискриминационная реклама” и “дискриминационная реклама по признаку пола”, а также усилили ответственность за нарушение законодательства о рекламе.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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