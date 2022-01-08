Мнение: Кто обезглавил чекистов Казахстана?

В Казахстане арестован Карим Масимов – председатель Комитета национальной безопасности (аналог российского ФСБ). КНБ фактически обезглавлен, потому что вместе с Масимовым в тюремные камеры отправлены «и другие лица». Всем им инкриминируемся государственная измена (ст.175 ч. 1 УК РК). Похоже, что именно для силового обеспечения ареста Масимова и его соратников и были направлены в Казахстан «миротворцы» из России. В самом Казахстане едва ли нашлись бы силы, решившиеся на арест председателя КНБ и его приближенных.

Кто такой Карим Масимов?

Это политик, который в 2007—2012 годах работал премьер-министром Казахстана. В 2012—2014 руководил администрации президента Казахстана Нурсултана Назапрбаева.

В 2014 – 2016 года – он снова премьер-министр. А 8 сентября 2016 года Назарбаев направил Масимова в КНБ, которым тот и руководил до вчерашнего дня….

Интересная информация про юность Масимова, обнародованная в России в 2015 году, когда тот, еще будучи премьер-министром Казахстана, прилетел с визитом в Казань.

«Сам будущий премьер-министр заканчивал в это время физико-математическую школу-интернат в Алма-Ате, которая, по слухам, опекалась спецслужбами. По крайней мере после ее окончания он поступает на технический факультет Высшей школы КГБ СССР, где, по сведениям СМИ, учится на отделении «радистов», предназначенных к тому, чтобы заниматься радиоперехватом. Однако уже в 1984 году пытается перевестись на факультет контрразведки. Попытка не удается, ведь на факультет принимали лишь тех, кто отслужил «срочную» в армии или в войсках КГБ. И тогда Масимов действительно идет в армию — в одну из частей ГРУ Московского округа. А после прохождения службы снова поступает в вуз, но уже на факультет экономики и права Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы.

В прессе до сих пор муссируется вопрос, остался ли Масимов после перехода в гражданский вуз сотрудником советских спецслужб или окончательно порвал с КГБ.

Большинство экспертов, конечно же, придерживаются версии, что «бывших чекистов не бывает».

….Окончанием Университета дружбы народов (1988 год) открывается внушительный перечень высших образований, полученных Масимовым. По межвузовскому обмену он попадает в Китай, где в Пекинском институте культуры и языков изучает китайский язык, а в Юридическом институте Уханьского университета — международное право. В 1995 году Масимов становится выпускником Казахской государственной академии управления (КГАУ) по специальности «финансы и кредит». Еще спустя три-четыре года заканчивает аспирантуру КГАУ и докторантуру Московской государственной технологической академии, защищает докторскую диссертацию по теме «Проблемы формирования промышленности Республики Казахстан и пути их решения (теория и практика)». И в 1999 году снова выезжает на зарубежную стажировку — на этот раз в США, где проходит обучение по программе топ-менеджеров в Колумбийском университете. При этом Масимов имеет репутацию полиглота: кроме русского и казахского ему приписывают знание английского, китайского, арабского и бытового уйгурского языков.

Параллельно начинается подъем по карьерной лестнице: через руководство отделом внешних связей министерства труда Казахстана и пост заместителя директора фирмы «Казахпригранторг» …Благодаря пекинскому образованию он активно участвует в установлении торговых связей с Китаем и Гонконгом, курирует поставки китайских товаров на казахстанский рынок, будучи управляющим директором Казахского торгового дома в Гонконге. С 1995 года Масимов переходит в банковскую сферу в качестве председателя правления АТФБанка (Алматинского торгово-финансового банка).

Здесь судьба первый раз его сталкивает с семьей Назарбаева, поскольку среди владельцев банковского предприятия числится Тимур Кулибаев — зять президента Казахстана. В сентября 1997 года Масимов — уже председатель правления Народного сберегательного банка Казахстана. С этой должностью СМИ связывают первую крупную услугу, которую будущий премьер-министр якобы оказал семье, переведя банк под фактический контроль Кулибаева и его жены Динары Назарбаевой — дочери президента (согласно открытым данным, еще в 2006 году им принадлежали 73,5% акций НСБ).

С 2007 годом связывают и еще одну важную услугу, которую Масимов мог оказать Назарбаеву и его семье. По крайней мере именно Масимова журналисты обычно назначают на роль того, кто потушил пожар «Казахгейта» — крупного международного скандала, разгоравшегося вокруг взяток, которые, по утверждению следственных органов США, были заплачены американскими нефтяными компаниями высокопоставленным чиновникам Казахстана за право работать в республике. Свежеиспеченный премьер-министр подписал официальный отказ от этих денежных средств, чем и поставил точку в конфликте».

Подробности

Могли ли такую влиятельную фигуру казахстанского политического Олимпа арестовать казахстанские силовики? Сомневаюсь…

Фотография Карима Масимова отсюда

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