 

О роли обаяния в жизни женщины – Личное мнение

08.01.2022, 15:02, Разное
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Курбанчик весело и задорно проводит время с бывшей девушкой… Ну, как назвать его бывшего друга? В общем, в компании эксы очередного «успешного бизнесмена» Ксюнделя.


Фото: Соцсети

Прям «Зита и Гита» наши дни. Ну, или какая другая болливудская мелодрама.

Сравним?

Впрочем, в данном случае сравнение неуместно.

Зажатая, сутулая Бородина с напряжённым плечевым поясом и ртом, конечно, сильно проигрывает голубоглазой блондинке.

Соски торчат, а фиг ли толку?

Толстая Бородина, безусловно, похудела. Но её похудение — это тот редкий случай, когда лучше не стало.


Фото: Соцсети

Зачем я вам это рассказываю и в очередной раз показываю?

Чтобы напомнить о том, насколько важным качеством — пожалуй, самым важным после доброты и искренности! — является для женщины обаяние.

Впрочем, обаяние — это производное этих двух качеств. Плюс хорошее воспитание, конечно же. Всё то, что в Ксюнделе, на мой взгляд, отсутствует.

Считаете себя обаятельным человеком? Хотели бы стать, если нет? Если да, то рецепт прост:

1) искренность,
2) доброжелательность,
3) хорошие манеры.

А вы каких людей считаете обаятельными? Давайте по 1 мужчине и по 1 женщине из вашего списка.

Источник: Лена Миро



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