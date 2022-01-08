Эксперты назвали напитки, способствующие увеличению продолжительности жизни

Эксперты рассказали о напитках, которые способствуют увеличению длительности жизни. Специалисты уверяют, если каждый день употреблять нормальное количество конкретных напитков, то в разы снизится риск возникновения смертельных болезней.

Самым полезным напитком считается молоко. С его помощью понижаются риски развития болезней сердца и сосудов почти в 5 раз. Молоко позволяет защитить иммунитет и поддерживает регенерацию клеток, тем самым продлевая жизни.

Апельсиновый сок попадает на второе место наиболее полезных напитков. В нем содержится много микроэлементов и витаминов. Цитрусовый фреш считается хорошим средством профилактике онкологии и сахарного диабета.

Исследователи из Америки уверяют, что защитить от сердечных болезней может кофе. Он помогает уменьшить риск возникновения раковых опухолей. Благодаря 2-3 чашкам напитка в день можно обезопасить печень и сердце.

Источник: novostivl.ru