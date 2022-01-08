Эксперты назвали напитки, способствующие увеличению продолжительности жизни
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Эксперты рассказали о напитках, которые способствуют увеличению длительности жизни. Специалисты уверяют, если каждый день употреблять нормальное количество конкретных напитков, то в разы снизится риск возникновения смертельных болезней.
Самым полезным напитком считается молоко. С его помощью понижаются риски развития болезней сердца и сосудов почти в 5 раз. Молоко позволяет защитить иммунитет и поддерживает регенерацию клеток, тем самым продлевая жизни.
Апельсиновый сок попадает на второе место наиболее полезных напитков. В нем содержится много микроэлементов и витаминов. Цитрусовый фреш считается хорошим средством профилактике онкологии и сахарного диабета.
Исследователи из Америки уверяют, что защитить от сердечных болезней может кофе. Он помогает уменьшить риск возникновения раковых опухолей. Благодаря 2-3 чашкам напитка в день можно обезопасить печень и сердце.
Источник: novostivl.ru
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