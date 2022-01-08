Протесты в Казахстане. День седьмой

Экс-главу КНБ Масимова задержали по подозрению в госизмене, Назарбаев призвал сплотиться вокруг президента Казахстана.

Сегодня стало известно о задержании экс-главы комитета нацбезопасности Казахстана и бывшего премьер-министра страны Карима Масимова. Масимов и «другие лица» находятся в изоляторе по подозрению в госизмене, отчитались в КНБ.

МВД Казахстана сообщило о задержании 4 тысяч террористов, участвовавших в протестах, а также уверило, что все здания госорганов находятся под контролем властей. «Новая» ведет онлайн.

14:18, 8 января 2022

В Алматы силовики стреляли в воздух и в землю перед журналистами «Дождя»* и The Insider*

В Алматы силовики стреляли под ноги корреспонденту телеканала «Дождь» Василию Полонскому и фотокорреспонденту The Insider Василию Крестьянинову во время того, как журналисты вели съемку у морга. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

«Неизвестный гражданин пытался перелезть через забор и проникнуть внутрь, но его остановили вооруженные люди без опознавательных знаков, которые охраняют здание», — передает издание.

На видео слышно, как один из вооруженных мужчин кричит журналистам «Убрали камеры!». После этого слышно несколько выстрелов.

* внесены минюстом в реестр СМИ-«иноагентов»

13:35, 8 января 2022

Детский омбудсмен: во время протестов в Алматы погиб 11-летний ребенок

Уполномоченная по правам детей в Казахстане Аружан Саин сообщила о гибели 5 января 11-летнего ребенка во время прогулки с родителями.

Кроме того, по ее словам, 7 января 15-летний подросток и его отец получили огнестрельные ранения, когда их машину обстреляли «боевики». Сейчас оба находятся в больнице.

13:33, 8 января 2022

КНБ отрицает информацию о задержании племянника Назарбаева

Племянник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самат Абиш продолжает занимать должность первого замглавы комитета нацбезопасности, уточнили в КНБ.

«Первым заместителем так же и работает», — сказали в пресс-службе КНБ.

Ранее политолог Аркадий Дубнов со ссылкой на свои источники сообщил, что Назарбаев находится в Китае, а его племянники задержаны. «Подтверждается информация об аресте в Дубае Кайрата Сатыбалды, племянника бывшего президента Казахстана Н.А. Назарбаева. Также есть сведения о задержании его младшего брата Самата Абиша, бывшего первого заместителя главы КНБ Казахстана», — написал Дубнов.

В свою очередь ресс-секретарь Назарбаева заявил, что первый президент Казахстана находится в Нур-Султане, и попросил «не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию».

12:46, 8 января 2022

GlobalCheck: интернет в Казахстане снова выключили после семи часов работы

«Интернет в Казахстане снова включают. Сегодня — на 10 минут раньше, чем вчера. Вероятно, каждый день будут включать на несколько часов», — отмечал портал ранним утром 8 января.

12:33, 8 января 2022

Во время протестов в Алматы погиб житель Израиля

Во время акций в Алматы в результате огнестрельного ранения умер 22-летний житель Израиля, сообщает израильский МИД.

Уточняется, что в последние годы погибший жил в Казахстане.

12:10, 8 января 2022

В Актау протестующие ушли с площади в центре города

11:45, 8 января 2022

Россия организует вывоз россиян из Алматы

Авиарейсы, организованные Минобороны России, запланированы на 9 января с 17.00 до 18.00 по маршрутам Алматы — Иваново и Алматы — Оренбург, передает Sputnik Казахстан.

«В связи с чрезвычайными обстоятельствами услуги погрузки багажа на борт службами аэропорта не предоставляются. Просьба также исходить из того, что самолеты военно-транспортной авиации не оборудованы для обеспечения привычного для гражданской авиации уровня комфорта пассажиров», — говорится в сообщении.

11:01, 8 января 2022

Токаев объявил 10 января днем общенационального траура

«В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура. Соответствующий Указ будет опубликован на сайте Акорды», — сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.

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