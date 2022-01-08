Протесты в Казахстане. День седьмой
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Экс-главу КНБ Масимова задержали по подозрению в госизмене, Назарбаев призвал сплотиться вокруг президента Казахстана.
Сегодня стало известно о задержании экс-главы комитета нацбезопасности Казахстана и бывшего премьер-министра страны Карима Масимова. Масимов и «другие лица» находятся в изоляторе по подозрению в госизмене, отчитались в КНБ.
МВД Казахстана сообщило о задержании 4 тысяч террористов, участвовавших в протестах, а также уверило, что все здания госорганов находятся под контролем властей. «Новая» ведет онлайн.
14:18, 8 января 2022
В Алматы силовики стреляли в воздух и в землю перед журналистами «Дождя»* и The Insider*
В Алматы силовики стреляли под ноги корреспонденту телеканала «Дождь» Василию Полонскому и фотокорреспонденту The Insider Василию Крестьянинову во время того, как журналисты вели съемку у морга. Об этом сообщает телеканал «Дождь».
«Неизвестный гражданин пытался перелезть через забор и проникнуть внутрь, но его остановили вооруженные люди без опознавательных знаков, которые охраняют здание», — передает издание.
На видео слышно, как один из вооруженных мужчин кричит журналистам «Убрали камеры!». После этого слышно несколько выстрелов.
* внесены минюстом в реестр СМИ-«иноагентов»
13:35, 8 января 2022
Детский омбудсмен: во время протестов в Алматы погиб 11-летний ребенок
Уполномоченная по правам детей в Казахстане Аружан Саин сообщила о гибели 5 января 11-летнего ребенка во время прогулки с родителями.
Кроме того, по ее словам, 7 января 15-летний подросток и его отец получили огнестрельные ранения, когда их машину обстреляли «боевики». Сейчас оба находятся в больнице.
13:33, 8 января 2022
КНБ отрицает информацию о задержании племянника Назарбаева
Племянник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самат Абиш продолжает занимать должность первого замглавы комитета нацбезопасности, уточнили в КНБ.
«Первым заместителем так же и работает», — сказали в пресс-службе КНБ.
Ранее политолог Аркадий Дубнов со ссылкой на свои источники сообщил, что Назарбаев находится в Китае, а его племянники задержаны. «Подтверждается информация об аресте в Дубае Кайрата Сатыбалды, племянника бывшего президента Казахстана Н.А. Назарбаева. Также есть сведения о задержании его младшего брата Самата Абиша, бывшего первого заместителя главы КНБ Казахстана», — написал Дубнов.
В свою очередь ресс-секретарь Назарбаева заявил, что первый президент Казахстана находится в Нур-Султане, и попросил «не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию».
12:46, 8 января 2022
GlobalCheck: интернет в Казахстане снова выключили после семи часов работы
«Интернет в Казахстане снова включают. Сегодня — на 10 минут раньше, чем вчера. Вероятно, каждый день будут включать на несколько часов», — отмечал портал ранним утром 8 января.
12:33, 8 января 2022
Во время протестов в Алматы погиб житель Израиля
Во время акций в Алматы в результате огнестрельного ранения умер 22-летний житель Израиля, сообщает израильский МИД.
Уточняется, что в последние годы погибший жил в Казахстане.
12:10, 8 января 2022
В Актау протестующие ушли с площади в центре города
11:45, 8 января 2022
Россия организует вывоз россиян из Алматы
Авиарейсы, организованные Минобороны России, запланированы на 9 января с 17.00 до 18.00 по маршрутам Алматы — Иваново и Алматы — Оренбург, передает Sputnik Казахстан.
«В связи с чрезвычайными обстоятельствами услуги погрузки багажа на борт службами аэропорта не предоставляются. Просьба также исходить из того, что самолеты военно-транспортной авиации не оборудованы для обеспечения привычного для гражданской авиации уровня комфорта пассажиров», — говорится в сообщении.
11:01, 8 января 2022
Токаев объявил 10 января днем общенационального траура
«В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура. Соответствующий Указ будет опубликован на сайте Акорды», — сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
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Источник: Новая газета
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