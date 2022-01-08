Боевики обстреляли больницу в Алма-Ате

Вооруженные боевики ворвались в больницу №7 в микрорайоне Калкаман в Алма-Ате и потребовали, чтобы врачи оказали медицинскую помощь их раненым сообщникам.

По данным издания, преступники обстреляли третий этаж больницы, где расположена отделение реанимации. «В настоящее время приемный покой в больнице не работает, планируется, что его работа возобновится сегодня вечером. В районе больницы несут службу военные», – говорится в сообщении Telegram-канала Sputnik Казахстан.

Известно, что сотрудники и пациенты больницы не пострадали. Вооруженные преступники покинули больницу, оставив там раненых сообщников. 7 января сотрудники казахстанских спецслужб забрали их из медучреждения.

Правоохранительные органы Казахстана задержали более 4,4 тыс. человек, принимавших участие в беспорядках в ряде регионов страны.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.

Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.

7 января президент Казахстана Касым-Жомарт приказал открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. В тот же день глава республики заявил, что конституционный во всех регионах Казахстана порядок в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию. Днем позже МВД Казахстана информировало о задержании около 4 тыс. террористов. Как подчеркнули в МВД республики, задержанным грозит пожизненное заключение.