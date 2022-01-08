 

В Италии жителей старше 50 лет решили штафовать за отказ от вакцинации

08.01.2022, 14:54, Новости дня
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Жители Италии старше 50 лет должны будут платить штраф в размере 100 евро за отказ от вакцинации от коронавируса, информирует газета «Стапма».

Ранее правительство Италии приняло решение о введении обязательной вакцинации для итальянцев и проживающих в республике иностранных граждан старше 50 лет.

Как разъяснила пресс-служба Совета министров, помимо данного штрафа предусмотрены прочие санкции для тех, кто отказывается прививаться. В частности, всем трудящимся старше 50 лет для продолжения работы требуется ковид-сертификат, основанный на справке о вакцинации или перенесенном заболевании. Отсутствие данного документа без весомой причины (медотвода или противопоказаний) предполагает отстранение от работы без сохранения заработной платы. Кроме того, штрафы от 600 до 1,5 тыс. евро предусмотрены при обнаружении сотрудника на рабочем месте без ковид-сертификата, передает ТАСС.

В целом сумма штрафов за отсутствие ковид-сертификата у посетителей общественных мест колеблется от 400 до 1 тыс. евро, напомнили в правительственном дворце Киджи.

Правило об обязательной вакцинации людей старше 50 лет уже вступило в силу. Так называемый супер-ковид-сертификат для работников старше 50 лет станет обязательным с 15 февраля. Обязательная вакцинация также распространяется на ряд категорий трудящихся, включая медперсонал, работников учебных заведений, сотрудников служб охраны правопорядка.

Согласно принятому ранее решению, с 10 января ковид-сертификат на основе вакцинации или перенесенного заболевания, срок действия которого сокращается до полугода, необходим для посещения ряда общественных мест, включая гостиницы, горные курорты, культурные учреждения и центы, спортзалы, конгресс-центры. Базовый документ, для которого достаточно отрицательного результата ПЦР- или экспресс-теста, необходим будет для посещения почтовых отделений, филиалов банков, а также парикмахерских и торговых центров.

Ранее жителей Австрии решили штрафовать за отказ от ковид-вакцинации на 7 тыс. евро.



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