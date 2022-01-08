 

8 января в Украине горели две церкви, одна из них – архитектурный памятник

08.01.2022, 14:52, Новости дня
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“По прибытии спасателей было установлено, что горит купол церкви и перекрытие по всей площади (48 м²)”, – сказано в сообщении.

В 8.30 пожар был локализован, а в 9.13 – ликвидирован. Огонь тушили 22 спасателя.

В результате пожара никто не пострадал.

Фото: dsns.gov.ua

ГСЧС сообщает, что этим же утром, в 7.00, горела еще одна церковь – в селе Коростов Львовской области загорелась деревянная колокольня церкви Святой Параскевы Тырновской (УГКЦ). Церковь построена в 1858 году и является архитектурным памятником национального значения.

В 8.21 пожар был локализован, еще через полчаса – ликвидирован.

Огнем уничтожены кровля на площади 30 м², перекрытия, часть стен и церковная атрибутика, но здание церкви и колокольню удалось спасти. 

Пожар тушили 17 спасателей, причину возгорания выясняют. 

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/7148894175128421

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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