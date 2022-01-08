В компании Samsung продемонстрировали потенциал смартфонов со складными экранами

Экспозиция компании Samsung привлекла многих участников выставки CES 2022. Откровенно говоря, большинство из них осознали, насколько уже устарели те смартфоны, которые находятся в их карманах.

На рынок вскоре выйдет целая плеяда смартфонов с гибкими экранами. Не только их технические характеристики, но и внешний вид будет совершенно иным. И то же самое касается планшетов и даже ноутбуков.

Стенд компании Samsung был посвящен именно этой теме. Разработчик попытался раскрыть весь потенциал современных концепций. Представьте себе смартфон, который раскладывается до небольшого планшета. Или же планшет, превращающийся в ноутбук или раскладывающийся до огромного планшета с экраном 17,3 дюйма. Все это мы увидим еще в этом году, возможно, даже в свободной продаже.