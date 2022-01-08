 

Военные взяли под защиту завод по производству вакцин в Казахстане

08.01.2022, 14:10, Новости дня
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Военнослужащие взяли под контроль завод по производству вакцин от коронавируса в Отаре, сообщила пресс-службы акимата Жамбылской области Казахстана.

«Под защитой военнослужащих находится завод по производству вакцин в Отаре, как стратегически важный объект», – сообщила пресс-служба в Telegram-канале CORONAVIRUS2020.KZ, передает РИА «Новости».

По данным пресс-службы, в Таразе восстанавливают пострадавшие объекты.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Казахстана задержали более 4,4 тыс. человек, принимавших участие в беспорядках в ряде регионов страны.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.

Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.

7 января президент Казахстана Касым-Жомарт приказал открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. В тот же день глава республики заявил, что конституционный во всех регионах Казахстана порядок в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию. Днем позже МВД Казахстана информировало о задержании около 4 тыс. террористов. Как подчеркнули в МВД республики, задержанным грозит пожизненное заключение.



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