“Вода сходит самотеком”. В Закарпатской области остаются подтопленными несколько домов, но обстановка стабилизировалась – ГСЧС

“На территории области обстановка стабилизировалась, осадков не наблюдается, вода сходит самотеком. Подтоплений жилых домов и подвальных помещений нет”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что остаются подтопленными пять домохозяйств в Тячевском районе и около 450 га сельхозугодий в Хустском районе. Также частично отсутствует электроснабжение в одном населенном пункте – селе Теребля. Проезд на дорогах общего пользования обеспечен.

С начала работ подразделения ГСЧС откачали около 5,3 тыс. м³ воды.

В то же время в ГСЧС предупредили, что ожидают повышения уровня воды 8–10 января в нескольких реках Закарпатской, Львовской и Волынской областей: Латорице, Тисе, Западном Буге.

Контекст:

В начале января в ряде областей западной части Украины вода в реках поднялась, прогнозировали дальнейшее повышение ее уровня более чем на два метра.

В Закарпатской области к вечеру 6 января вследствие осадков и подъема уровня воды в реках и грунтовых вод подтопило 367 домохозяйств, сообщала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

5 января 13-летний подросток во время паводка упал в реку в Закарпатской области, через два дня его нашли мертвым.

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