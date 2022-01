Певец The Weeknd рассекретил свой роман с Анджелиной Джоли

В публикации отмечается, что в треке Here We Go… Again музыкант признается: “Моя новая девушка, она – кинозвезда”.

“Я любил ее правильно, заставил ее кричать, как Нив Кэмпбелл”, – спел в The Weeknd в той же композиции, имея в виду крики канадской актрисы Нив Кэмпбел в серии фильмов-ужасов “Крик”.

Фанаты музыканта уверенны, что слова “И теперь ты – моя реальность. И я хочу чувствовать тебя рядом, но ты побеждена, детка, сломлена, больна и страдаешь от разбитой души” из песни Starry Eyes также посвящены актрисе.

Контекст:

The Weeknd (настоящее имя Абель Тесфайе) родился 16 февраля 1990 года в Торонто, Канада. Музыкант состоял в отношениях с американской моделью Беллой Хадид и американской певицей Селеной Гомес.

В июле 2021 года Джоли посетила закрытый концерт The Weeknd в Лос-Анджелесе. В октябре 2021 года актриса и музыкант попали в объектив камер папарацци во время свидания в ресторане. Об этом написало британское издание Daily Mail.

Анджелина Джоли воспитывает шестерых детей: Мэддокса (2001), Пакса (2003), Захару (2005), Шайло (2006) и близнецов Вивьен и Нокса (2008). Первые трое – ее приемные дети, а трое младших – рожденные ею от актера Брэда Питта. Джоли и Питт развелись в 2019 году (заявление Джоли подала в 2016-м). Они жили в официальном браке с 2014 года. В мае 2021 года суд вынес решение о совместной опеке бывших супругов над детьми.

—