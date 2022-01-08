Запускаем открытую базу данных полетов для Казахстана на фоне протестов

На фоне продолжающихся в Казахстане протестов команда Bellingcat создает базу данных, чтобы помочь исследователям и журналистам отслеживать передвижения частных самолетов в страну и из нее.

Кризис в Казахстане вновь заставил исследователей открытых источников воспользоваться социальными сетями и другими онлайн-ресурсами, чтобы попытаться разобраться в ходе событий. Как ранее отмечала команда Bellingcat, сервисы отслеживания перелетов занимают важное место в инструментарии исследователя открытых источников. Способность в реальном времени следить за перелетами высокопоставленных лиц, грузовых рейсов и даже военных в зону конфликта и из нее может дать важную информацию о ситуации, которая продолжает меняться.

Например, в Казахстане распространились слухи о местонахождении бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Местные СМИ утверждают, что он покинул страну с двумя дочерьми. На данный момент такие заявления — не более чем предположения. Первым шагом для оценки их достоверности может стать подробная база данных перелетов.

По словам Джоанны Лиллис, журналистки, работающей в Казахстане, и авторки недавно вышедшей книги о политике этой страны, «было бы неудивительно, если некоторые представители элит действительно оставили страну или спешно пытаются ее покинуть. Они видят гнев среди протестующих и беспокоятся за свою судьбу, если те до них как-то доберутся», — рассказала Лиллис в интервью Bellingcat.

Команда Bellingcat запускает открытую базу данных важных рейсов в аэропорты Казахстана или из них, чтобы лучше понять развитие ситуации в Казахстане. База данных, в которой содержатся записи с 3 января, открыта для использования и продолжает обновляться на момент написания этой статьи.

Изучить базу данных вы можете здесь.

Как работает база данных?

С тех пор, как 2 января в Казахстане начались протесты, команда Bellingcat занимается мониторингом полетов в аэропорты страны и из них. Мы также следим за полетами из Бишкека, столицы соседнего Кыргызстана, который находится всего в четырех часах езды от казахского города Алматы, где, как сообщается, были убиты десятки человек.

Хотя на рынке имеется множество сервисов отслеживания полетов, для сбора данных в нашей таблице мы использовали FlightRadar24, поскольку эта компания предоставляет подробное покрытие Центральной Азии. Большая часть данных была собрана посредством мониторинга сайта в реальном времени и использования функции воспроизведения.

Регулярные рейсы и грузовые перелеты не входят в нашу базу данных.

Когда мы замечали движение бизнес-джета или военного самолета, мы заполняли строку в нашей таблице данными FlightRadar24.

Эти данные включают регистрационный номер воздушного судна, его тип, владельцев, страну регистрации, позывной, маршрут, время вылета (которое может быть приблизительным). Интересно, что по некоторым самолетам на сервисе отслеживания не отображалось никаких данных, кроме самого факта, что этот самолет находится в полете.

Символ “~” используется для приблизительного указания места или времени. Например, если самолет отключает транспондер по дороге в Нур-Султан, мы можем только предположить, что Нур-Султан — его вероятного место назначения, поэтому мы используем тег “~NUR” в столбце “Route” (“маршрут”).

В таблице содержатся отдельные листы для соответствующих дат.

Что происходит в Казахстане?

2 января на западе страны начались протесты в ответ на вызвавшую возмущение отмену ограничения цен на газ. Протесты разразились на фоне давнего недовольства экономическим неравенством и авторитарными репрессиями и быстро распространились на другие регионы — в том числе на крупнейший город и бывшую столицу Алматы. С тех пор протестующие врывались в правительственные здания, занимали аэропорт Алматы и вступали в кровавые столкновения с полицией и силовиками. Министерство внутренних дел Казахстана заявило, что были убиты 26 «вооруженных преступников». По последним данным СМИ на митингах задержано более 2000 протестующих.

Президент Касым-Жомарт Токаев в среду принял отставку правительства и уволил нескольких высокопоставленных чиновников. Важно, что Токаев также сместил своего предшественника Нурсултана Назарбаева с поста в Совете национальной безопасности. Бывший президент управлял Казахстаном с последних лет существования СССР до 2019 года, когда он передал пост Токаеву. С тех пор его влияние оставалось значительным, хотя недавние действия Токаева могут говорить о расколе политической элиты Казахстана на фоне протестов.

7 января Токаев назвал протестующих «бандитами и террористами», отдав силовикам приказ открывать «огонь на поражение». По его просьбе в страну прибыли «миротворцы» Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), большинство из них — россияне.

Итак, спустя неделю после начала протестов, сохраняется нестабильность, в том числе в высших эшелонах власти.

Что мы уже обнаружили?

4 января, всего через 2 дня после начала протестов, мы заметили частный самолет Bombardier Challenger 604, который вылетел из Алматы в Женеву. В истории полетов этого самолета содержатся перелеты в различные страны Европы, в Россию, на Мальдивы и в Дубай. Однако чаще всего этот самолет летает в Нур-Султан и Алматы. Дальнейшие исследования могут позволить найти больше информации об этом рейсе и владельцах этого самолета.

Другие самолеты передают еще меньше информации, однако слежение за ними все равно может позволить выяснить захватывающие подробности. Например, 5 января с 10:00 до 11:00 по времени UTC самолет Bombardier Global 6000 без регистрационного номера или других деталей заметили летевшим по направлению от Алматы. Мониторинг его маршрута позволил нам выяснить, что он сел в аэропорту Фарнборо неподалеку от Лондона, где часто садятся частные самолеты, прилетая в Великобританию.

На следующий день, примерно в то же время, Bombardier Global 6000 без регистрационного номера или других деталей (неизвестно, тот ли это самолет, что летал накануне) был замечен летевшим в направлении Фарнборо. Эти полеты без регистрационных номеров в основном остаются загадкой. Однако ведение их учета полезно для последующей сверки и расследований.

Поскольку в Казахстан направляются войска из соседних России и Кыргызстана в рамках договоренностей региональной Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), не удивительно, что в Казахстан летят российские военные самолеты.

Такие самолеты часто отключают транспондеры. Например, мы видели, как 6 января в 05:16 по UTC транспортный Ил-76МД набирал высоту в районе Ульяновска. Вероятнее всего, он взлетел где-то неподалеку, причем его транспондер был выключен.

Спустя 25 минут полета он исчез с экранов, когда летел в направлении к границе с Казахстаном.

В 07:57 по UTC он наблюдался в течение семи минут, пока летел поблизости от Алматы в направлени города. В 13:56 его снова заметили, на этот раз на 3 минуты. Он летел из района Алматы по направлению к Ульяновску, где снова был замечен 5 часов спустя (17:01 UTC).

Это, вероятно, означает, что борт пробыл в Алматы пять-шесть часов.

На YouTube можно найти видео Министерства обороны России, где 6 января военную технику грузят на самолет, который отправляется в Казахстан.

Это, по-видимому, тот же Ил-76МД, который был замечен на flightradar24 и попал на это фото с jetphotos.

«Продолжайте следить за небом»

Если вы хотите помочь расследователям открытых источников узнать больше о происходящем в Казахстане (как на земле, так и в небе над страной), предлагайте добавления, улучшения или исправления нашей базы данных. Вы можете предложить внести изменения или обновить данные, следуя по этой ссылке. Наши исследователи рассмотрят Ваши предложения.

Если вас интересует отслеживание коммерческих перелетов над вашим домом или слежение за военной авиацией той или иной страны, вы тоже можете следить за небом благодаря множеству доступных открытых ресурсов, позволяющих отслеживать самолеты.

В составлении этой базы данных принял участие Актилек Капаров.

Источник: Беллингкэт*

*СМИ, выполняющее в России функции иностранного агента