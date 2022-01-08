 

Николай Лукашенко стал главным тренером хоккейного клуба «Динамо-Минск»

08.01.2022, 13:51, Разное
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Официальный сайт хоккейного клуба «Динамо-Минск» объявил о назначении младшего сына Президента Беларуси Николая Лукашенко на пост главного тренера. Сообщается, что 17-летний специалист подпишет пятилетний контракт с возможностью неограниченного продления.

«Николай Лукашенко вместе со своим отцом имеет огромный опыт выступлений за сборную Президента Беларуси и за минскую юношескую команду «Грифоны». Также в копилке достижений Николая лежат три кубка рождественского турнира на призы Президента РБ и 10 побед в турнире «Золотая шайба». Ещё одним успехом в яркой карьере белорусского хоккеиста стало его признание в 2020 одновременно лучшим вратарём и нападающим белорусского хоккея. Тренерская карьера Николая тоже отмечена большими достижениями, среди которых стал разгром сборной ДНР со счётом 80:1 в финале турнира по хоккею на дотации президента РФ. Мы с большой гордостью представляем Николая Лукашенко в качестве главного тренера нашего клуба», — говорится в пресс-релизе.

На первой пресс-конференции после назначения новый тренер пообещал реанимировать клуб после задержания высшего руководства по обвинению в неуплате налогов, а также объявил о смене тактики на матчи. Благодаря привлечению в команду сотрудников ОМОНа в качестве тафгаев, белорусский клуб покажет более силовой хоккей и поднимется со дна таблицы регулярного чемпионата КХЛ. Также Николай Лукашенко не исключил возможности выходить на хоккейную площадку вместе со своим отцом в критических ситуациях.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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