Ход конём – Личное мнение

Тамада Собчак решила, если вы ещё не слышали этого, запустить свой онлайн-продукт. В простанародье — марафон.

Как это произошло?

Этап 1: Ксения получает деньги от марафонщицы за проведение дня рождения. Терпит за хороший гонорар фразы «целуйтесь» и «плюну в рожу».



Лошадью ходи, лошадью! Фото: Соцсети

Этап 2: уязвлённая в самое сердце Собчак, стерпевшая вылитые на её голову оскорбления, обзывает марафонщиц, называя их проведение дном.

Этап 3: Запускает свой онлайн-марафон.

Приличные люди, хоть и привыкшие за последние годы ко всякому в Интернете, просто в шоке.

Как?! Ты же сама критиковала?! Как ты можешь?!

«Я уже думала над созданием онлайн-продукта, и в процессе стала как журналист изучать этот рынок».

Как можно соврать в одном предложении три раза? Считаем сами.

Ксения говорит, что думала — раз. Как журналист, хотя все мы знаем специальность тамады Собчак — два. Изучать рынок — три, потому что ведь всем понятно, кто стоит за спиной марафонщиц.

Едем дальше и считаем, сколько ещё будет лжи? Ну, например, о каких успешных бизнес-проектах говорит Собчак?

«У меня за плечами опыт построения разных успешных бизнес-проектов— хочу переложить его в создание нового».

Я не знаю ни одного — даже канал на Ютубе продвигается слабо и не вызывает интереса у живых людей. Едальня, в которой она работала именем, так и не выстрелила.

Что там ещё было? А, ничего.

Получается, что не создав никакого бизнеса, Ксения хочет впарить «качественный онлайн-продукт» под своей маркой, хотя все знают, что лицо марафона — это всего лишь вывеска.

Впрочем, и сама Собчак это подтвердила случайно:

«Ведутся переговоры, строится большая инфраструктура, я хочу создать серьёзный продукт вместе с мировыми авторитетами. Теми, чьи мысли растаскивают по марафонам и выдают за свои».

Мировые гиганты мысли? Серьёзно?

Открою секрет Полишинеля: реальные гиганты бизнеса руководят транснациональными корпорациями, а не побираются в надежде заработать с Собчак. Возможно, на пенсии, они ещё преподают в школе бизнеса Гарварда.

Ещё раз, внимательно: не в Инстаграме, Ксюш. В Гарварде.

«Поддержите меня в идее поменять рынок онлайн-образования крутым качественным продуктом?»

Нет, тамада Собчак, не поддержим. Ты уж извини, но марафоны — это дно, как ты сама повторяла вслед за мной неоднократно.

Надувать шарики маткой и отпускать их во Вселенную — эти занятия не имеют ровным счётом никакой пользы даже для личностного роста. Даже если на шарике ты напишешь «Качественный продукт», Вселенная всё равно будет знать, откуда в нём газы.

Между тем, я не разделяю и удивления толпы — все вопят, как Собчак так может! А вы чего ожидали-то от неё? Высоких моральных принципов? Правда этого ждали?

Ксюхе стало завидно, сколько денег гребёт Блиновская. На всё остальное ей наплевать.

Одной своей знакомой, которая до сих пор лобызается в дёсны с Ксенией, я пару лет назад сказала, что у Собчак нет разделения мира на чёрное и белое, на что такое хорошо, и что такое плохо.

Нет этой опции — не завезли. У Ксюши другая картина мира: если чего-то хочется, если что-нибудь выгодно, то взять это целесообразно.

Марафонщицы сегодня и ещё ближайший годик-два будут грести хорошие суммы. Единственное, о чём забыла Собчак — репутация. Когда закончится эпоха марафонов, все ведь будут помнить, как их там дурили.

А вот обман в России не прощают и даже тамадой на свадьбу не позовут. Впрочем, Ксения не настолько умна, чтобы просчитать репутационные риски.

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