Ученые выяснили, что при бессимптомном течении COVID-19 поражаются органы

Ученые из Германии обнаружили, что при бессимптомном COVID-19 поражаются органы. Специалисты предупреждают, что болезнь не пройдет бесследно даже при легком течении.

Группа исследователей выяснила, что уменьшается объем легких, увеличивается сопротивление дыхательных путей, появляются перебои в работе сердца, снижается функция почек и нарастает риск тромбоза вен нижних конечностей. Эксперты считают такую информацию очень важной, так как штамм омикрон, расширяющийся по миру, проходит легко или без симптомов.

Напомним, что омикрон-штамм обнаружили в ноябре месяце в ЮАР и Ботсване. Эта разновидность коронавирусной инфекции различается 30 мутациями, обеспечивающими устойчивость к иммунитету и высокую вирулентность. Во многих странах этот вариант вируса привел к возрастанию заболеваемости.

Источник: ria.ru