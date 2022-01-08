Эксперты назвали лучшее время для покупки авто

Эксперты назвали самый лучший период для приобретения автомобиля. Желающие купить авто смогут это реализовать до подъема цен.

На мировом и отечественном рынке сейчас непростое положение, которое не решится и в 2022 году. В первом полугодии возрастание ценовой политики на автопродукцию составляет от 3 до 5%. Не стоит ждать и привычных распродаж, скидок и акций, проходящих в январе месяце.

Неблагоприятным периодом для приобретения машины будет второй квартал года. В это время увеличиваются риски возрастания цен, и это будет до той поры, пока потребность на автомобили не упадет. До какого предела может доходить рост цен специалисты не прогнозируют. Они рекомендуют совершить покупку до второго квартала, пока цены в нормальном диапазоне.

Сейчас все еще актуальна нехватка машин, есть проблемы с комплектующими, сроки доставки авто затягиваются. Предполагается сбой производства алюминия и магния, потому стабильности раньше 2023 года ожидать не стоит. Автомобили поднимутся в цене и на вторичном рынке.

Источник: car.ru