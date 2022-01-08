 

Путин и Лукашенко по телефону обсудили ситуацию в странах ОДКБ

08.01.2022, 13:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в странах ОДКБ, в том числе в Казахстане, сообщила пресс-служба президента Белоруссии.

«Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ситуацию в странах ОДКБ, в том числе в Казахстане. Александр Лукашенко и Владимир Путин также обсудили формат дальнейших переговоров глав государств ОДКБ», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Белта сообщение пресс-службы.

Напомним, в пятницу российский лидер Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / Le Monde – в поиске диалога с Россией нельзя забывать про сдерживание

31.03 / Эксперт Pravda – для диалога с Москвой Европе необходимо повышение устойчивости и безопасности

13.08 / Помпео назвал Китай «большей угрозой мира, чем СССР»

27.02 / Уругвай захотел купить российскую вакцину «Спутник V»

18.02 / Посол США в Греции пожаловался на «манипуляции РФ в газовых вопросах»

15.09 / Предвыборный штаб Трампа использовал в рекламе фото Миг-29

08.03 / El Periódico – Папа Римский и аятолла аль-Систани призвали к межрелигиозному диалогу

28.06 / Трамп отправился в “турне мести” республиканцам, которые голосовали за его импичмент – CNN

28.08 / Fox News – власти Миннесоты скрывали, что Джордж Флойд уже умирал к моменту приезда полиции

07.11 / Врач Саакашвили заявил, что его состояние критическое и может ухудшиться в ближайшие часы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика