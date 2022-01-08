Путин и Лукашенко по телефону обсудили ситуацию в странах ОДКБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в странах ОДКБ, в том числе в Казахстане, сообщила пресс-служба президента Белоруссии.

«Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ситуацию в странах ОДКБ, в том числе в Казахстане. Александр Лукашенко и Владимир Путин также обсудили формат дальнейших переговоров глав государств ОДКБ», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Белта сообщение пресс-службы.

Напомним, в пятницу российский лидер Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры.