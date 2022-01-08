 

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва посольств Армении и Белоруссии в Москве

08.01.2022, 13:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Неизвестные злоумышленники заявили об угрозе взрыва посольств Армении и Белоруссии в Москве, требуя вывести войска с территории Казахстана, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Накануне стало известно, что на электронную почту посольств Армении и Белоруссии пришло письмо с угрозами взрыва. Неизвестные требовали вывести войска стран с территории Казахстана», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, здания были обследованы, никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.

Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. В связи со сложившейся ситуацией Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.10 / Трамп сообщил о выработанном иммунитете к коронавирусу

31.07 / Назван срок начала серийных поставок в войска бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ»

11.02 / Во Львовской области “скорая” застряла в снегу – женщину с инфарктом везли на санях

26.06 / Минздрав одобрил российский препарат для лечения COVID-19

06.10 / На МКС сработал датчик дыма

26.05 / “Белавиа” открывает новый рейс Минск – Минск”. В соцсетях обсуждают неудачный рейс белорусской авиакомпании

20.01 / В РФ создают многоразовый метановый двигатель для ракет

10.07 / «Сбербанк» решил издавать видеоигры для консолей

13.11 / Эрдоган создал Организацию тюркских государств

10.07 / До 120 тыс. грн в день. В Киеве задержали инспекторов налоговой, которые систематически брали взятки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика