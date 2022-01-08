 

Кремль рассказал о телефонных переговорах Путина с Лукашенко и Пашиняном

08.01.2022, 13:26, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, стороны обсудили ситуацию в Казахстане, информирует пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонных разговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко и с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном обсуждена текущая ситуация в Казахстане, которая имеет тенденцию к успокоению и нормализации», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Там добавили, что Пашинян в телефонном разговоре с Путиным сообщил, что Армения как председатель ОДКБ организует заседание Совета коллективной безопасности организации.

«Выражена поддержка высказанного президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым предложения о проведении в самое ближайшее время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции. Никол Пашинян сообщил, что армянская сторона как действующий председатель ОДКБ займется организацией этого мероприятия», – говорится в сообщении.

Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Путину провести разговор лидеров ОДКБ в формате видеоконференции Совета коллективной безопасности по ситуации в Казахстане.



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