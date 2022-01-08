 

В Алматы убит 11-летний ребенок и тяжело ранен подросток – омбудсмен

08.01.2022, 13:24, Новости дня
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“Родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казахстанца роковым”, – говорится в сообщении. 

Кроме этого, 7 января в одну из детских больниц Алматы с тяжелыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток. Отец ребенка также находится в больнице – по информации Саин, автомобиль семьи был расстрелян. 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил объявить 10 января днем общенационального траура по погибшим во время беспорядков. 

Точное число погибших сейчас неизвестно. Власти не обновляли данные с 6 января – тогда МВД Казахстана сообщало, что среди правоохранителей погибли 18 человек, пострадали 748, среди участников протеста 26 погибли и 18 были ранены. По данным минздрава Казахстана на 6 января, в результате беспорядков в стране пострадало более 1 тыс. человек, около 400 были госпитализированы. 

У протестующих нет централизованного штаба и информацию от них о погибших и пострадавших никто не озвучивал.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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