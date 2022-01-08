 

Новый игровой смартфон Legion Y90 показали в компании Lenovo

08.01.2022, 13:20, Новости дня
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Компания Lenovo опубликовала первые изображения модели мобильного гаджета Legion Y90, который можно назвать, без преувеличения, смартфоном будущего. Кроме того, производитель разместил в сети специальный видеоролик.

Большой экран почти без рамок уже вряд ли кого-то удивит. Однако вид задней панели действительно заинтересовал специалистов. На изображении виден достаточно большой блок овальной формы, в котором, судя по всему, разработчик решил разместить все, что только можно.

Вместе объединены датчики камеры, решетка для вентиляции, вспышка, а еще – декоративный элемент, то есть фирменная буква «Y» с подсветкой. Корпус металлический. Подробно о технических характеристиках нам обещают рассказать во время презентации.



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