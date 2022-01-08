Куклы-духи: странная тенденция обращаться с ними как с младенцами, и причина, почему нужно их задабривать

В последнее время многие знаменитости стали приобретать кукол и пестовать их как собственных детей. Эта тенденция массово распространилась с середины 2021 года. Однако те, кто имеет в своем распоряжении кукол-духов, говорят о том, что делают это длительное время. Принято считать, что такие куколки приносят удачу и охраняют своего владельца.

Что такое кукла-дух

В буквальном переводе кукла-дух – это фигурка, одержимая любопытным духом. Принято считать, что этот дух – душа младенца, перешедшая в куклу после аборта. По этой причине такое приобретение требует особенного подхода, ведь эта кукла становится очень капризной и привередливой. Ее нужно кормить, аккуратно переносить.

Экстрасенс Ки Самбера Эдана говорит о том, что перенос души ребенка в куклу – не новая тема. Так, многие слышали об Аннабель, в которой удерживались злые духи. Они были сокрыты от людей до тех пор, пока кукла содержалась в коробке – именно она была ее замком. Множественные заклятия, кресты и другие символы помогали сдерживать Аннабель. Но когда коробку вскрыли, множество духов вырвалось наружу и натворило бед. Поэтому с подобными творениями следует быть крайне осторожными.

Впервые джайланкун – куклы-призраки – появились в Индонезии. Их использовали для игры и ответов на определенные вопросы. Но далее они получили широкое распространение в других странах и стали иметь более широкое назначение.

Счастье от духов

Ранее эти куклы были крайне популярны в Азии, Таиланде и Малайзии. Впервые такое творение появилось в 2016 году. Ее пропагандировала известная радиоведущая Мэй Нин. Она рассказывала о своем “питомце” с такой теплотой и нежностью, что многие слушатели озадачились вопросом приобретения подобной фигурки с духом внутри.

Мэй Нин рассказывала о том, что после того, как она усыновила своего духа, ей начало несказанно везти. Свою куклу девушка называет Лук Тхепа. В отличии от Аннабель и других кукол ее питомец наполнен не любопытными духами, а духами фей и эльфов. Именно это и повлияло на его способность приносить своей обладательнице удачу и успех.

После того как Мэй Нин распространила эту информацию, многие тайские знаменитости отправились искать таких кукол. Они твердо верили в возможность обретения счастья и получения множества благ при помощи именно этих фигурок. Чуть позже традиция духовных кукол распространилась на другие страны.

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Подарки для кукол

Но купив такую куклу, не стоит забывать о том, что внутри нее сидит дух. Ее нужно кормить, баловать и ухаживать за ней. Если этого не делать, то случится страшное – она станет не просто капризной, а очень вредной. А так это будет просто милый, избалованный ребенок.

Не стоит забывать и о подарках куклам. Это могут быть самые простые сюрпризы в виде благовоний, цветов и кофе.

Несмотря на то, что стоимость такого сувенира будет довольно высока, куклу-духа ищут многие знаменитости и простые люди. Они хотят обрести защитника и хранителя своих талантов. В целом, такая куколка обойдется своему будущему владельцу в несколько сотен тысяч рублей.

Примеры влияния кукол на людей

Многие люди заводят куклу-духа по причине того, что собственных детей у них нет. Они считают эту фигурку ребенком, который сопровождает своего владельца во всех его поездках и путешествиях. Поэтому многие знаменитости Индонезии и не только покупают себе таких “сопроводителей”.

Селин Евангелиста

Она приобрела одну куколку и считает ее своим третьим ребенком. Девушка настолько хорошо заботиться о фигурке, что она полностью выглядит как дитя. Даже одежда духа – вещи детей художницы.

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Иван Гунаван

Мужчина приобрел двух таких кукол. Он считает их настоящими мальчиками, дал имена и относится как к собственным детям. Его активно обсуждают в социальных сетях и приглашают на интервью. Но Иван рад своему приобретению и полностью доволен своей популярностью и жизнью.

Сарвенда

Она приобрела духовную куклу еще задолго до остальных мастеров. Она ее изначально покупала как игрушку для своей дочери. Но со временем обратила внимание на то, что кукла полностью соответствует облику маленького мальчика и начала относиться к ней соответствующим образом. С тех пор в жизни женщины произошла масса изменений в положительную сторону.

Нора Александра

Эта публичная личность усыновила сразу трех подобных кукол. У каждой из них есть своя неподражаемая история, которая заставила Нору влюбиться в них. Поэтому куклы сегодня находятся у нее, и она уделяет им столько же внимания, сколько собственным детям.

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Люсинта Луна

У этой женщины тоже есть замечательная духовная кукла. Отличием ее является темное прошлое, которое женщина хочет исправить в самое ближайшее время. Она всегда носит ее при себе и не расстается ни на одну минуту. Фити заменила Люсинте детей и стала верным другом во всех ее начинаниях.

Темное прошлое

Каждая кукла, которая покупается тем или иным человеком, имеет свою историю и происхождение. И не всегда они носят сказочный характер. Гораздо чаще такие фигуры обладают довольно темным прошлым. О чем будущим владельцам рассказывают изначально.

Многие знаменитости при покупке таких фигурок решают изменить настроение и характер своего будущего “дитя”. Для этого они готовы приложить массу сил и времени, преподнести любые дары и сюрпризы, чтобы кукла-дух была счастлива и готова принести в жизнь владельца успех и удачу.

Интересно, многие люди решились бы приобрести куклу, у которой есть душа? И насколько она приносит счастье в реальной жизни? По мне так это что-то из магии Вуду – настолько же темное и непознанное.