Эндокринолог рассказала, что случится с организмом после отказа от сахара на месяц

Татьяна Бочарова, эндокринолог, рассказала, что произойдет с организмом, если уменьшить употребление сахара. Специалист заявляет, что уже через два дня станет улучшаться пищеварение.

Многие люди ежедневно употребляют сладости, но доктора считают, что такие продукты необходимо убирать из повседневного рациона. Эндокринолог объясняет, что сперва нужно внимательно смотреть на этикетки продуктов. В продуктах, где имеется более 22,5 грамма сахара на 100 граммов считаются сладкими. Сахар может называться разными наименованиями: патока, гидролизованный крахмал, мальтоза, фруктоза, сахарная пудра.

Эксперты напоминают, что уже через 2 дня после отказа от сладостей у людей улучшается пищеварение, преобразуются вкусовые рецепторы. Через неделю начнет изменятся кожа, добавится энергия, сила, нормализуется сон. Через 10 дней в норму станет приходить артериальное давление, организм будет лучше ощущать сладость естественных продуктов. Через месяц после отказа от сахара станет повышаться активность мозга, уйдут лишние килограммы, улучшиться работа иммунной системы.

Женщины должны помнить, что сахара разрушает коллаген, а это белок, благодаря которому кожа становится эластичнее, он предотвращает образование морщин раньше времени. После отказа от сахара организм будет его получать из круп, овощей, фруктов и его будет достаточно для нормальной жизни.

Источник: novostivl.ru