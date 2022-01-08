Тарпищев высказался о поражении россиян в полуфинале Кубка ATP

Сборная РФ была ближе к победе в полуфинале Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), чем команда Канады, выразил мнение президент Федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев.

«Все ребята молодцы, сыграли хорошо. К победе были ближе, чем канадцы, но не повезло. Очень обидно, что уступили. Могло сложиться и так, и так – сложилось не в нашу пользу в паре и матче Сафиуллина. Но, учитывая состав и все потери, выступили очень удачно. Все, что могли, – сделали», – передает ТАСС его слова.

Россияне уступили канадцам со счетом 1:2. Роман Сафиуллин проиграл Денису Шаповалову (4:6, 7:5, 4:6), Даниил Медведев выиграл у Феликса Оже-Альяссима (6:4, 6:0), в парной встрече сильнее были канадские теннисисты (4:6, 7:5, 10:7).

В декабре российская сборная по теннису одержала победу в полуфинальном матче Кубка Дэвиса над командой Германии и вышла в финал впервые с 2007 года.

Кубок Дэвиса – крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе. Проводятся ежегодно с 1900 года, с 1979 года – под эгидой Международной федерации тенниса (ITF). Команды теннисистов из различных стран играют матчи между собой с выбыванием проигравшей команды из турнира. Текущий обладатель Кубка – сборная Испании.