 

Самолет ВТА доставил из Алма-Аты в Москву 25 российских туристов

08.01.2022, 12:42, Новости дня
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Самолет военно-транспортной авиации доставил из Алма-Аты в Москву 25 российских граждан, находившихся в Казахстане в туристической поездке, сообщили в Минобороны России.

«Самолет военно-транспортной авиации ВКС РФ доставил с аэродрома Жетыген (Республика Казахстан) в Москву 25 российских граждан из Алма-Аты, находившихся в республике в туристической поездке», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Добавляется, что граждане прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники на один из горнолыжных курортов. Из-за обострения ситуации и прекращения работы аэропорта они оставались в гостинице.

«Находясь в отеле, они обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке их на территорию России. В настоящее время вся группа российских туристов самолетом ВТА доставлена из Алма-Аты в Москву», – добавили в ведомстве.

Ранее в пятницу посольство РФ в Казахстане сообщило, что военно-транспортная авиация Минобороны доставит россиян из Казахстана на родину в воскресенье, будут выполнены два рейса из Алма-Аты в Иваново и Оренбург.



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