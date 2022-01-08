 

Мужчина из Индии минимум восемь раз вакцинировался от коронавируса

08.01.2022, 12:40, Новости дня
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Почтальон на пенсии сказал, что уколы помогли ему избавиться от болей и “остаться здоровым”. Он утверждал, что никаких побочных эффектов у него не было.

По словам Мандала, 12-й укол ему уже не позволили сделать. Сейчас ведется расследование, чтобы выяснить, как мужчине удалось получить несколько уколов.

Гражданский хирург Мадхепуры Амарендра Пратап Шахи сказал журналистам, что врачи уже нашли доказательства того, что Мандала получил восемь уколов в четырех пунктах вакцинации.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Индии подтвердили 35,4 млн случаев COVID-19, умерли 483 тыс. человек.

Минздрав страны сообщает, что в Индии сделали уже 1,5 млрд прививок от коронавируса. В стране применяют две вакцины местного производства – Covishield и Covaxin. 


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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