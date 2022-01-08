 

19-летний победитель “Голосу країни” Сасанчин умилил сеть фото с женой и новорожденной дочерью

08.01.2022, 12:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Теперь нас трое, и нашему счастью нет предела”, – подписал он публикацию.

“Вы такие милые. Счастья и здоровья вашей семье”, – написала sofiyasayko.

“Счастья вам и вашей маленькой дочери. Вы такая красивая семья”, – прокомментировала nadabuga6.

“Вы такие красивые, а особенно – ваша доченька”, – отреагировала zajcevairina4392019.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Роман Сасанчин (@sasanchyn_official)

Контекст:

Роман Сасанчин родился 1 апреля 2002 года в селе Садки Залещицкого района Тернопольской области. Он поет с пяти лет. В 2012 году принимал участие в “слепых прослушиваниях” первого сезона “Голос. Діти”, но тогда ни один из тренеров к нему не повернулся.

Весной 2020 года Сасанчин стал победителем шоу “Голос країни” – он был участником команды певицы Тины Кароль.

В октябре 2020 года певец признался, что состоит в отношениях, а 30 мая 2021 года сделал своей избраннице Иванне предложение. 27 августа стало известно, что у них вскоре родится дочь.

4 декабря 2021 года пара зарегистрировала брак. 30 декабря 2021 года Сасанчин впервые стал отцом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / В Москве двое мужчин госпитализированы после удара молнии

05.01 / Путин обсудил с Меркель совместное производство вакцин от COVID

11.03 / В Чехии расследуют три случая смерти после вакцинации от коронавируса

20.04 / МИД Чехии заявил о поддержке Земаном высылки российских дипломатов

07.12 / США решили ввести новые санкции против Китая

12.07 / Марка Lamborghini объявила о разработке нового атмосферного V12

25.03 / Украинскому нардепу сообщили о подозрении в уклонении от уплаты 97 млн грн налогов – Венедиктова

22.07 / Трамп пожелал «всего хорошего» подозреваемой в секс-торговле подруге банкира Эпштейна

07.12 / Организаторы «Елки желаний» назвали самые вожделенные подарки на Новый год у детей

03.10 / Саакашвили отреагировал на заступничество Зеленского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика