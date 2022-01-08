Мнение: Новый удар по школьной математике

Будущее наступило, старик. Приложение Фотомас (Photomath), больше 100 миллионов установок по всему миру. Катастрофу вы можете наблюдать на трёх скриншотах, которые я прикрепил к посту.

Шаг первый — пишу на бумаге задачку из ЕГЭ. Шаг второй — сканирую уравнение Фотомасом. Шаг третий — получаю не только ответ, но и подробно расписанный ход решения. Я великолепен: можно бежать во двор, снимать для Тик-Тока челлендж «едим песок».

Приложение щёлкает стандартную школьную математику с непринуждённостью слесаря инструментальщика, вскрывающего грецкие орехи для своей жены. Перевести в градусы угол в столько-то пи? Пожалуйста. Решить уравнение с синусами и тангенсами? Пожалуйста. Упростить зубодробительную дробь с логарифмами? Просто наведите камеру, и через полсекунды получите готовый ответ.

Когда появились первые калькуляторы, навыки устного счёта для большинства умерли. Для меня не умерли — я работаю с деньгами, и мне важно прикидывать в голове порядок цифр, чтобы не путать тысячи с миллионами. Для большинства умерли, так как есть калькулятор, и вообще, зачем напрягаться, если кассир сам всё подсчитает. Теперь, спасибо программистам, огромная доля школьников будет делать домашние задания по математике за пять минут, а контрольные сдавать на четвёрки и пятёрки.

Кстати, некоторые до сих пор называют ЕГЭ «угадайкой». Ну что же, попробуйте поугадывать:

https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=2

Смешали 4 литра 20-процентного водного раствора некоторого вещества с 6 литрами 40-процентного водного раствора этого же вещества. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора?

Вариантов не предлагают, нужно вписать ответ одним числом. Хотел бы я посмотреть на школьника, который будет вписывать цифры наугад, и получит при этом на ЕГЭ удовлетворительный балл.

Вот такие вот текстовые задачи приложение пока что решать не умеет, оно понимает только простой математический язык. С графиками тоже прочерк — экстремумы придётся искать или по старинке, руками, или при помощи профессиональных математических программ. А интегралы уже всё, сдались роботам. И рациональные дроби тоже отлично раскладываются на простые. И матрицы, мои любимые задачки с первого курса, тоже теперь не являются проблемой. И много чего ещё, что входит уже даже не в школьную, а в студенческую математику.

Если вы думаете, что ваш ребёнок учится в классе из тридцати дурачков, среди которых ни один не догадался поставить себе такое бесплатное приложение, вы, вероятно, ошибаетесь. Если вы думаете, что первый поставивший не поделился тут же опытом с одноклассниками, у меня плохие новости для вас. Это мы, взрослые, сидим в своих информационных пузырях и обсуждаем, чем Сталин отличается от Пол Пота. У школьников отдельные от нас пузыри, и все хитрости, помогающие надуть школу, — начиная от кратких пересказов мыльных опер русских классиков, — у школьников давно уже под рукой.

Впрочем, есть три хорошие новости.

Во-первых, учителям не так уж сложно формулировать задачи таким образом, чтобы робот их не понимал. Наши учебники в целом очень плохи, однако конкретно эту техническую проблему, полагаю, сумеют с грехом пополам решить и авторы российских учебников.

Во-вторых, внятное и подробное решение — большое подспорье при учёбе. Смышлёный ребёнок сможет такое приложение в мирных целях, чтобы быстрее овладевать материалом. Решаешь сам, смотришь, как надо было, делаешь выводы, повторяешь.

В-третьих, математика существует и за пределами школьных стен. Учёным, инженерам, много кому ещё будет полезен робот-помощник, моментально решающий для них текущие простенькие задачки.