 

В ДТП на Синайском полуострове погибли 16 человек

08.01.2022, 11:58, Новости дня
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Не менее 16 человек погибли в результате ДТП на западе Синайского полуострова, еще 18 ранены, сообщили в минздраве Египта.

«В результате столкновения микроавтобуса и автобуса на трассе между городами Суэц – Тор погибли 16 человек, ранены 18», – передает РИА «Новости» слова представителя минздрава Хуссама Абдулгаффара.

На место происшествия прибыли 13 карет скорой помощи, раненых госпитализировали в больницы городов Тор, Абу-Рудейс, Шарм-эш-Шейх.

У пострадавших в основном порезы, ушибы, подозрения на черепно-мозговые травмы.

Ранее при ДТП в Египте пострадали 18 туристов из России.



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