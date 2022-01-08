Россиян из Казахстана решили вывезти в Иваново и Оренбург

Военно-транспортная авиация Минобороны доставит россиян из Казахстана на родину в воскресенье, будут выполнены два рейса из Алма-Аты в Иваново и Оренбург, сообщило посольство РФ в Казахстане.

«С учетом приостановления регулярного пассажирского авиасообщения через Алматы между Республикой Казахстан и Российской Федерацией 9 января 2022 года с 17.00 до 18.00 из международного аэропорта этого города по маршрутам Алматы – Иваново и Алматы – Оренбург будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации министерства обороны РФ для доставки россиян на родину», – передает РИА «Новости» заявление посольства.

Ранее в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщили, что международный аэропорт Алма-Аты принимает только военные самолеты, пока неизвестно, когда он заработает для гражданских бортов.

Напомним, аэропорт Алма-Аты, старой столицы и крупнейшего города Казахстана, не будет работать до полуночи 9 января (21.00 8 января мск).