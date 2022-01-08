В Казахстане задержали бывшего главу комитета нацбезопасности

Задержание произошло 6 января. Экс-главе КНБ вменяют ст. 175 ч. 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан (государственная измена).

Масимова отправили в следственный изолятор. КНБ сообщил, что в рамках этого дела также задержаны и другие лица, но имен не назвал.

Как отмечает “Русская служба BBC”, своего поста Масимов лишился в разгар протестов и последовавших за ними массовых беспорядков в Алматы. В ночь на 6 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении новым председателем КНБ Ермека Сагимбаева.

56-летний Масимов долгие годы входил в руководство страны при предыдущем президенте Нурсултане Назарбаеве. Он дважды становился премьер-министром – сначала в 2007–2012 годах, а затем в 2014–2016 годах. В промежутке между премьерством он руководил администрацией президента Казахстана.

Комитет нацбезопасности Казахстана Масимов возглавил в сентябре 2016 года. Он генерал-лейтенант национальной безопасности.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января президент Казахстана Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель и сместил первого президента страны Нурсултана Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжаются.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о “террористической угрозе” в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже “приступили к выполнению задач” в этой стране. Всего от ОДКБ в Казахстан будут отправлены 2,5 тыс. военных из стран – членов организации, заявил ее генсек Станислав Зась.

Вечером 6 января казахстанские силовики заявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые.

В МВД Казахстана 6 января заявили, что в ходе протестов были убиты 18 силовиков, также пострадали 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. По данным МВД Казахстана, в результате спецопераций силовиков были убиты 26 митингующих, еще 18 получили ранения.

Токаев 7 января заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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