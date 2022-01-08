 

Мнение: Чистки

08.01.2022, 11:50, Разное
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В Казахстане задержан бывший главный чекист Масимов и «ряд других лиц», к которым относятся и племянники Назарбаева. Обвинение, выдвинутое им, носит крайне тяжкий характер – госизмена. Хотя, скорее всего, главная вина состоит в том, что он – человек из той группы, которую подписали на выход.

Арест сразу очень высокопоставленных лиц должен деморализовать остальных представителей клана Назарбаева. Задача, в сущности – не истребить этот клан, а принудить его к лояльности. Хотя кого-то, конечно, придется и убирать.

Источник: Эль Мюрид



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