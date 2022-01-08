Средства контрацепции не будут продавать людям, состоящим в браке

В России нашли способ справиться с демографическими проблемами, вызванными традиционно сложившейся у россиян К-стратегией размножения (забота о небольшом количестве потомков).

Подобная модель эффективна только в стабильной жизненной ситуации, в отличие от R-стратегии (большое число потомков при меньшем внимании к ним), работающей в обстановке небезопасности и нестабильности. Учитывая убыль населения из-за пандемии, ситуация потребовала поиска срочных решений.

На основании анализа статистики чиновники запланировали ввести новое правило продаж средств контрацепции: они будут отпускаться только не состоящим в браке гражданам, для чего потребуется предъявить паспорт. Одновременно с той же целью будет запрещено упоминать все, относящееся к контрацепции, включая не только названия, но и само слово, в видео и текстовых материалах, не классифицированных как 18+.

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