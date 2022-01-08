В США под разрушенной статуей нашли свинцовый ящик с историческими сокровищами

В одном из американских штатов была найдена уникальная находка – капсула времени, датируемая второй половиной 19 века. Она находилась в постаменте, посвященном генералу Роберта Ли.

Капсула времени – это ящик, который был вторы по счету, найденном в данной статуе.

Ее снесли еще осенью – демонтаж предварялся массой споров. Работа была сделана быстро и аккуратно, а под памятником рабочие обнаружили уникальное послание из далекого пошлого.

Капсула времени представляет собой свинцовый короб, в которым были спрятаны различные печатные издания, включая библейскую книгу, газеты. Также внутри покоились монеты, банкноты и другие предметы того времени.

Видео со вскрытием ящика было опубликовано в сети. На кадрах можно рассмотреть все детали, найденные внутри. Интересно, что не так давно под элементами постамента были найдены и другие предметы, представляющие историческую ценность.

Научные работники дали свое пояснение по поводу находки. Они высказались, что на подобное послание они возлагали большие надежды. И они продолжают рассчитывать на последующие находки – они дадут больше представлений о том времени.