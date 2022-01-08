 

В Курске более 11 тыс. человек остались без отопления

08.01.2022, 10:28, Новости дня
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Авария на теплотрассе в Курске стала причиной отключения отопления и горячей воды в 196 многоквартирных домах, в которых проживают 11,2 тыс. человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Курской области.

«Произошло отключение абонентов от теплоснабжения и горячего водоснабжения в Центральном округе Курска. Под ограничение теплоснабжения попадут 196 многоквартирный жилых домов различной этажности с населением 11 200 человек, в том числе 3 510 детей, шесть детских садов и пять учебных заведений. Ведутся восстановительные работы», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Как утверждает пресс-служба, утром в субботу в Курске произошел порыв на участке тепловой магистрали. В Курске проживает около 450 тыс. человек, в настоящее время температура воздуха в городе составляет 6 градусов мороза.

Как информирует пресс-служба администрации Курской области, ремонт на теплотрассе планируют завершить до 20.00 мск субботы, в настоящее время приостановлена подача горячей воды и отопления в домах на ул. Студенческой, 50 лет Октября, Воробьева, Клыкова, Мыльникова, пр. Дружбы, Энтузиастов, Хрущева и других.

Месяцем ранее авария на теплотрассе привела к отключению теплоснабжения в 141 многоквартирном доме в городе Невинномысске на Ставрополье. По данным ГУ МЧС, к работе по ликвидации ситуации были привлечены 17 человек и шесть единиц техники.



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