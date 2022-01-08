 

В ДНР уличили украинских силовиков в попытке заглушить беспилотник ОБСЕ

08.01.2022, 10:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенном пункте Заря в Донбассе, заявили в пресс-службе оборонного ведомства ДНР.

В ЛНР и ДНР неоднократно заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

«Для радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации во время полетов БПЛА СММ ОБСЕ в районе населенного пункта Заря противник применил станцию РЭБ «Буковель-АД» из состава мобильной группы 502-го отдельного батальона РЭБ (ВС Украины)», – передает РИА «Новости» слова представителя Народной милиции ДНР.

По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику в этом районе.

Ранее народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу группы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Луганское в Донбассе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.11 / Астахов рассказал об ответственности за угрозы расправы в родительском чате

03.12 / Ветеран СВР обозначил нравственный ориентир для современных разведчиков

22.02 / Гозман о войне на Донбассе: В Кремле живут, как в фильме “День сурка”

10.04 / В мире: В Северной Корее начинается голод

03.03 / Германия заявила о росте оптимизма по «Северному потоку – 2» с приходом Байдена

06.09 / Блинкен назвал «политически мотивированным» приговор Колесниковой и Знаку

05.02 / Степанов заявил, что Минздрав вскоре получит подтверждение о поставках вакцин против COVID-19 от компаний-производителей

01.07 / В Китае еще больше подешевел недорогой смартфон Redmi

24.02 / В США назвали вероятную причину возгорания двигателя у Boeing 777, который начал распадаться в воздухе

03.02 / В Роскосмосе предположили причину аварии корабля Starship

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика