В ДНР уличили украинских силовиков в попытке заглушить беспилотник ОБСЕ

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенном пункте Заря в Донбассе, заявили в пресс-службе оборонного ведомства ДНР.

В ЛНР и ДНР неоднократно заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

«Для радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации во время полетов БПЛА СММ ОБСЕ в районе населенного пункта Заря противник применил станцию РЭБ «Буковель-АД» из состава мобильной группы 502-го отдельного батальона РЭБ (ВС Украины)», – передает РИА «Новости» слова представителя Народной милиции ДНР.

По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику в этом районе.

Ранее народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу группы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Луганское в Донбассе.