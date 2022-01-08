 

Стало известно, какая актриса сыграет Одри Хепберн в биографическом фильме, и в сети возмущены этим выбором

08.01.2022, 10:28, Новости дня
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После того, как новость появилась на странице издания в Instagram, подписчики оставили под публикацией многочисленные комментарии с критикой.

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Публикация от Hollywood Reporter (@hollywoodreporter)

“Но Лили Коллинз так на нее похожа!” – написала amberleacahill.

“Почему не Лили Коллинз, у которой точно такое же лицо?” – спросила lolahotel.

“Лили Коллинз, должно быть, разочарована, она так хотела сыграть эту роль”, – прокомментировала ayumebii.

“Уволить любой ценой кастинг-директора, который не взял Лили Коллинз на эту роль”, – отреагировала zoe.gemoets.

Контекст:

Руни Мара родилась 17 апреля 1985 в Нью-Йорке, США. Получила известность благодаря роли Нэнси в ремейке фильма ужасов “Кошмар на улице Вязов” (2010), а также роли Лисбет Саландер в фильме “Девушка с татуировкой дракона” (2011), за которую была номинирована на премии “Золотой глобус” и “Оскар”.

Лили Коллинз родилась 18 марта 1989 года в Гилфорде, Суррей. Она – дочь английского музыканта Фила Коллинза. Сегодня Коллинз наиболее известна по роли Эмили в телесериале “Эмили в Париже”.

Хепберн – звезда таких фильмов, как “Римские каникулы”, “Завтрак у Тиффани”, “Сабрина”, “Как украсть миллион”, “Моя прекрасная леди”. В 1954 году она стала обладательницей “Оскара” за лучшую женскую роль в фильме “Римские каникулы”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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