Франция и Германия инициировали “нормандскую” встречу в ближайшие недели

“Мы предложим наш общий взгляд на архитектуру европейской безопасности, и мы уже это делаем в текущей ситуации, например, в случае с Украиной. Это нормандский формат. С канцлером Шольцем (федеральный канцлер Германии Олаф Шольц – “ГОРДОН”) мы предложили провести еще одну встречу в течение следующих недель”, цитирует Макрон “Укринформ”.

Он также добавил, что “геополитическая ситуация в регионе требует, чтобы Европа и ЕС предлагали свое видение, действовали и садились за стол переговоров со всеми участниками, чтобы продвигать вперед в этих ключевых направлениях”,

Nos priorités pour l’Europe : pic.twitter.com/cvqhbfrOwZ

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 7, 2022

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, сообщили в МИД Украины.

Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря 2021 года отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.

15 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина, Германия и Франция совместными усилиями возвращают РФ за стол переговоров в нормандском формате.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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