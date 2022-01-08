 

В Ивано-Франковской области в ДТП погиб пятимесячный младенец

08.01.2022, 10:28, Новости дня
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ДТП произошло на перекрестке дорог Р-24 Татаров-Каменец-Подольский и Н-10 Стрый-Черновцы-Мамалыга.

Как предварительно установили правоохранители, 30-летний водитель Toyota Rav 4 поворачивал со второстепенной дороги в селе Ценява на главную, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем Peugeot Expert.

После столкновения авто Toyota отбросило в кювет. На место происшествия прибыли спасатели.

В результате аварии погиб пятимесячный младенец из автомобиля Toyota. Также пострадали водитель и двое пассажиров – женщина и пожилой мужчина, их госпитализировали. Все потерпевшие – местные жители. Водитель Peugeot Expert не пострадал, пассажиров с ним не было. 

По информации правоохранителей, оба водителя были трезвы.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения водителем, которое повлекло смерть потерпевшего или причинило тяжкое телесное повреждение).

https://www.facebook.com/frankivsk.police/posts/7245079542199290

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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