CNN – «неверно истолковали» — комик Джон Стюарт заявил, что не обвинял Роулинг и фильмы о Гарри Поттере в антисемитизме

Американский комик Джон Стюарт отреагировал на статью Newsweek, в которой говорилось, что он обвинил писательницу Джоан Роулинг в антисемитизме, передаёт CNN. По его словам, издание неверно истолковало его недавние комментарии, в которых он вспоминал о своих первых впечатлениях от просмотра фильма о юном волшебнике.

ДЖОН СТЮАРТ, комик: Меня зовут Джон Стюарт. Я не считаю, что Джоан Роулинг — антисемитка, и не обвиняю её в антисемитизме. Я не считаю антисемитскими фильмы про Гарри Поттера.

Комик Джон Стюарт отреагировал на статью Newsweek, в которой говорилось, что он обвинил писательницу Джоан Роулинг в антисемитизме.

Статья Newsweek от 4 января 2022 года «Джон Стюарт обвиняет Джоан Роулинг в наличии антисемитизма в «Гарри Поттере». В центре внимания этой статьи оказались заявления, сделанные Стюартом во время подкаста The Problem with Jon Stewart («Проблема с Джоном Стюартом»).

ДЖОН СТЮАРТ: Это была одна из тех вещей, которую я увидел на экране, и ожидал, что люди скажут: «Обалдеть, она что, засунула в свой колдовской мир евреев, чтобы те управляли долбанным подземным банком?». А все просто сказали: «Это же волшебники».

В книгах и фильмах о Гарри Поттере волшебный банк Гринготтс контролируют гоблины.

(ОТРЫВОК ИЗ ФИЛЬМА «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»)

ГАРРИ ПОТТЕР: А, Хагрид, а что это за существа такие?

РУБЕУС ХАГРИД: Это гоблины, Гарри. Хотя гоблины и умные, они не самые дружелюбные существа.

ГОБЛИН: А у мистера Поттера есть его ключ?

ВТОРОЙ ГОБЛИН: Ключ, пожалуйста.



Стюарт сравнил то, как выглядят гоблины в «Гарри Поттере», с карикатурами на евреев в хорошо известном антисемитском тексте. По словам Стюарта, издание Newsweek неверно истолковало эти и другие его комментарии.

ДЖОН СТЮАРТ: Нет ни одного разумного человека, который, посмотрев на это, не увидел бы беззаботную беседу между коллегами и друзьями, которые весело и приятно проводят своё время, обсуждая Гарри Поттера и то, какие у меня как у еврея были впечатления от первого просмотра этого фильма в кинотеатре, и то, как некоторые стереотипы укоренились в нашем обществе, что они, по сути, невидимы даже в хорошо продуманном процессе кинопроизводства.

Представители Роулинг отказались давать комментарии. Компания Warner Bros., которая выпускала фильмы о Гарри Поттере, входит в состав WarnerMedia, материнской компании канала CNN.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 06 января 2022 года.