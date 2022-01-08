 

За сутки в Украине подтвердили более 3 тыс. случаев COVID-19

08.01.2022, 9:43, Новости дня
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Среди заболевших 151 ребенок и 37 медработников.

Выздоровело 1942 человека, 76 больных умерли. Попали в больницу 1752 пациента. За сутки сделали 29 тыс. тестов.

Днем ранее сообщалось о 7177 новых случаях, 5 января – о 6632. 4 января в стране подтвердили 4571 случай коронавирусной инфекции. В первые три дня января число выявленных случаев не превышало 2 тыс.

За все время пандемии в Украине заболело 3 699 663 человека, умерли – 97 164.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2039403502889411

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины. С тех пор уровень заболеваемости COVID-19 в стране снижается.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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