Пираньи в Парагвае убили 4 человек и ранили десятки за первую неделю нового года

Пираньи имеют давнюю “славу” рыб-убийц, хотя и считается, что опасность от них сильно преувеличена за счет фильмов ужасов.

Однако в Парагвае (Южная Америка) за первые дни 2022 года от нападений пираний уже погибло 4 человека и около 20 были ранены. Также пираньи искусали десятки человек в конце декабря 2021 года.

Эта возросшая активность пираний пугает многих местных жителей и хотя это совпадает с тем, что пик агрессивности пираний приходится как раз на эти месяцы, это все равно не объясняет такое большое количество жертв за столь короткое время.

В первые выходные 2022 года сразу две жертвы нападений пираний были найдены в рукаве реки Тебикуари, в месте, известном как Ивера-Бока, в Вилья-Флорида, департамент Мисьонес. Тела двух парней при обнаружении были покрыты укусами пираний.

2 января 22-летний парень пропал без вести во время прогулки с родными у реки Парагвай, к югу от столицы страны Асунсьон, в районе Ита-Энрамада. Его родные обратились в полицию, утверждая, что во время купания на него напали пираньи и утащили его под воду.

Полиция прибыла на место происшествия и вскоре обнаружила в воде труп пропавшего со следами сильных укусов от острых как бритва зубов пираний.

3 января 49-летний мужчина по имени Педро Торрес Аньяско был убит пираньями в той же реке Парагвай в городе Пуэрто-Росарио после того, как он пошел купаться. Когда был найден его труп, он был весь покрыт укусами от пираний.

Судебно-медицинский эксперт позже установил, что он умер, захлебнувшись водой. Однако все его лицо и конечности были искусаны пираньями.

Что касается случаев нападений пираний без летальных исходов, то они были зарегистрированы в департаменте Итапуа, на пляже охотничье-рыболовного клуба Белла-Виста, где пираньи покусали не менее дюжины купальщиков за руки и ноги.

Также подобное было отмечено в реке Агуарайми, в департаменте Сан-Педро, и в реке Чеджуими, на курорте в Вилья-Игатими, в Каниндейу, где в декабре и начале января десятки купальщиков получили травмы от пираний.

Местный биолог Эктор Вера объясняет, что пираньи, как и другие виды рыб, передвигаются стаями в качестве стратегии выживания и что они склонны проявлять агрессию в период размножения, который длится с октября по март, совпадая с началом сезона размножения.

Вера говорит, что во время сезона размножения и нереста самцы пираний заботятся о своих гнездах, поэтому для них характерно агрессивное поведение, когда они пытаются защитить своих детенышей. Однако он уточнил, что смертельные нападения пираний на людей редкое явление, поэтому их можно рассматривать как единичные случаи.

Вера также уточнил, что пираньи чаще кусают людей за пальцы на ногах, но редко атакуют руки и тем более лица, как это происходило в зарегистрированных случаях.