Тайна исчезновения древней китайской цивилизации

Более пяти тысяч лет назад на берегу реки Янцзы на востоке современного Китая образовалась древняя цивилизация, которая впоследствии стала развитой и величественной.

Однако спустя время народ исчез из-за климатического апокалипсиса.

Историки обнаружили признаки культуры Лянчжу на восточных территориях государства, которые свидетельствуют о существовании уникальной цивилизации. В особенности эти люди развивали сельское хозяйство и аквакультуру.

Также народ Лянчжу до мелочей продумывал архитектуру собственных поселений. Уже в те времена они умели создавать водохранилища, плотины и многие другие водные системы.

Однако спустя около тысячи лет цивилизация неожиданно рухнула. Археологи до сих пор до конца не разгадали причину исчезновения древнего народа.

– На сохранившихся руинах нашли тонкий слой глины. Это свидетельствует о возможной связи между гибелью развитой цивилизации и крупными наводнениями на реке Янцзы или же потопами, пришедшими со стороны Восточно-Китайского моря. Но теперь мы располагаем более ясной картиной наводнения, — объяснил геолог Кристоф Шпетль из австрийского университета Инсбрука.

По словам эксперта, к исчезновению Лянчжу могли быть причастны и муссонные дожди, которые затопили территорию народа и разрушили плотины. Однако другая группа исследователей считает, что причина вымирания цивилизации — наступившая пустыня.